Бостон потерял своего лидера. Выход во второй раунд теперь под угрозой

Накануне прошёл матч Селтикса против Филадельфии, в котором бостонцы по ходу игры потеряли Джейсона Тейтума.

Форвард "кельтов" не смог доиграть шестой матч первого раунда плей-офф НБА. Отмечается, что у него растяжение икроножной мышцы левой ноги, сообщает Basketnews.

Добавим, что за 29 минут на площадке он набрал 17 очков и 11 подборов, но из-за повреждения не вышел на четвёртую четверть. В итоге Бостон уступил и перевёл серию в седьмой матч.

По имеющейся информации, восстановление после подобных травм занимает около двух недель, но на пресс-конференции Джейсон заявил, что врачи помогут ему восстановиться к важной встрече, которая состоится 3 мая.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!