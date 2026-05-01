iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Бостон потерял своего лидера. Выход во второй раунд теперь под угрозой

Форвард выбыл по ходу решающего матча серии.
Сегодня, 10:26       Автор: Валентина Чорноштан
Джейсон Тейтум / Getty Images

Накануне прошёл матч Селтикса против Филадельфии, в котором бостонцы по ходу игры потеряли Джейсона Тейтума.

Форвард "кельтов" не смог доиграть шестой матч первого раунда плей-офф НБА. Отмечается, что у него растяжение икроножной мышцы левой ноги, сообщает Basketnews.

Добавим, что за 29 минут на площадке он набрал 17 очков и 11 подборов, но из-за повреждения не вышел на четвёртую четверть. В итоге Бостон уступил и перевёл серию в седьмой матч.

По имеющейся информации, восстановление после подобных травм занимает около двух недель, но на пресс-конференции Джейсон заявил, что врачи помогут ему восстановиться к важной встрече, которая состоится 3 мая.

К слову, Селтикс повторили антирекорд 70-летней давности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бостон Селтикс Джейсон Тейтум

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK