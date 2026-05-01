Стал известен характер травмы Альвареса

Может вернуться в состав Атлетико к матчу с Арсеналом.
Сегодня, 11:01       Автор: Валентина Чорноштан
Хулиан Альварес / Getty Images

Форвард мадридского Атлетико Хулиан Альварес получил травму в борьбе за мяч с Эберечи Эзе, единоборство с форвардом Арсенала привело к пенальти в ворота английской команды.

В начале второго тайма Хулиану удалось реализовать заработанный на себе 11-метровый, однако на 77-й минуте он указал, что ему нужна замена. Вместо Альвареса вышел Алекс Баэна.

По имеющимся данным, аргентинцу провели МРТ и было диагностировано растяжение связок голеностопа. Отмечается, что рецидива не ожидается, и он сможет принять участие в ответной игре с Арсеналом.

Напомним, что ответная игра пройдет 5 мая в Лондоне. Первая полуфинальная встреча закончилась минимальным счетом 1:1 - обе команды забили с пенальти.

К слову, Манчестер Юнайтед хочет подписать перспективного вингера из Аякса.

