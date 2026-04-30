Арсенал и Атлетико обменялись голами с пенальти

Матч, как и ожидалось, не был насыщенным на события.

В среду, 29 апреля, Атлетико принимал дома Арсенал в рамках полуфинала Лиги чемпионов.

Команды, как и ожидалось, начали в невысоком темпе. До самого конца первого тайма не было ни одного серьезного момента.

Но на 43-й минуте Ганцко допустил ошибку и подарил Арсеналу пенальти. Дьокереш сумел пробить Облака и открыть счет.

Во втором тайме Атлетико бросился отыгрываться, и почти сразу Альварес должен был сравнивать счет, но не попал в створ. Зато вскоре аргентинец получил свой шанс с пенальти и все же сделал счет 1:1.

Тут же Гризманн крутым ударом сотряс перекладину, и остаток матча снова прошел без моментов. Судьба путевки будет решена в ответном матче.

Атлетико - Арсенал 1:1

Голы: Альварес (пенальти), 56 - Дьокереш (пенальти), 44

