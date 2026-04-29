Еще один защитник Сити может покинуть команду

Защитник Манчестер Сити Натан Аке может покинуть клуб, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что летом команду уже точно покинет Джон Стоунс по окончании контракта. А соглашение Аке истекает лишь в 2027 году.

Тем не менее зимой защитника пытались выкупить итальянские клубы. Они могут вернуться к переговорам предстоящим летом.

Сам же Аке пока не решал ничего касательно своего будущего. Игрок сосредоточен на успешном завершении сезона.

В текущем сезоне Натан Аке провел 15 матчей в АПЛ, не отметившись результативными действмиями.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Сити остался единственным претендентом на Андерсона.

