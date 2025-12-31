Защитник Ман Сити отказался переходить в Вест Хэм. Ищет команду выше зоны вылета

Защитник Манчестер Сити Натан Аке сообщил команде, что хочет сменить клуб.

Представители "горожан" предложили 30-летнему нидерландцу перейти в Вест Хэм, однако игрок отказался, так как команда занимает 18-е место в таблице АПЛ.

Как сообщает talkSPORT, за Аке следят Ньюкасл и Борнмут, а также Кристал Пэлас. Однако пока неизвестно, хочет ли он переходить в эти команды.

Отмечается, что Барселона также рассматривает возможность подписания защитника в качестве замены Андреасу Кристенсену.

