Защитник Ман Сити отказался переходить в Вест Хэм. Ищет команду выше зоны вылета

Защитник сборной Нидерландов готов покинуть команду этой зимой.
Сегодня, 10:03       Автор: Валентина Чорноштан
Натан Аке / Getty Images
Защитник Манчестер Сити Натан Аке сообщил команде, что хочет сменить клуб.

Представители "горожан" предложили 30-летнему нидерландцу перейти в Вест Хэм, однако игрок отказался, так как команда занимает 18-е место в таблице АПЛ.

Как сообщает talkSPORT, за Аке следят Ньюкасл и Борнмут, а также Кристал Пэлас. Однако пока неизвестно, хочет ли он переходить в эти команды.

Отмечается, что Барселона также рассматривает возможность подписания защитника в качестве замены Андреасу Кристенсену.

К слову, французский клуб ведет переговоры с легендой Реала.

