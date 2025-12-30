Защитник Сити отказал аутсайдеру АПЛ

Защитник Манчестер Сити Натан Аке, вероятно, сменит клуб в зимнее трансферное окно, пишет talkSPORT.

Сам игрок не против покинуть клуб, так и "горожане" готовы расстаться с игроком за примерно 25 млн евро.

Официально с Аке пока свазялся только Вест Хэм, который сразу же получил отказ. Защитнику неинтересно бороться за выживание.

К тому же, интерес к защитнику сборной Нидерландов проявляют и другие английские клубы, среди которых Ньюкасл и Борнмут. Также интересен есть со стороны Барселоны.

В текущем сезоне Аке всего восемь раз появился на поле, из которых лишь дважды - в стартовом составе.

