Защитник Сити отказал аутсайдеру АПЛ

Натан Аке ищет себе новый клуб.
Сегодня, 18:50       Автор: Андрей Безуглый
Натан Аке / Getty Images
Натан Аке / Getty Images

Защитник Манчестер Сити Натан Аке, вероятно, сменит клуб в зимнее трансферное окно, пишет talkSPORT.

Сам игрок не против покинуть клуб, так и "горожане" готовы расстаться с игроком за примерно 25 млн евро.

Официально с Аке пока свазялся только Вест Хэм, который сразу же получил отказ. Защитнику неинтересно бороться за выживание.

К тому же, интерес к защитнику сборной Нидерландов проявляют и другие английские клубы, среди которых Ньюкасл и Борнмут. Также интересен есть со стороны Барселоны.

В текущем сезоне Аке всего восемь раз появился на поле, из которых лишь дважды - в стартовом составе.

Ранее также сообщалось, что лидер Арсенала получил небольшое повреждение.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Натан Аке

