Лидер Арсенала пропустит матч против Астон Виллы

Деклан Райс получил ннебольшое повреждение.
Сегодня, 18:15       Автор: Андрей Безуглый
Деклан Райс / Getty Images
Хавбек Арсенала Деклан Райс пропустит игру против Астон Виллы, сообщает The Athletic.

Англичанин травмировал колено в матче против Брайтона и до последнего надеялся восстановиться к следующему поединку.

Медштаб Арсенала уверен, что травма незначительная, потому речь о длительном восстановлении не идет.

Однако сегодняшний матч против Астон Виллы Райс пропустит, тренерский штаб решил не рисковать игроком и не включил его в заявку.

Напомним, что поединок Арсенал - Астон Вилла начнется в 22:15 по киевскому времени.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль уволил одного из тренеров.

