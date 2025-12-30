Лидер Арсенала пропустит матч против Астон Виллы

Хавбек Арсенала Деклан Райс пропустит игру против Астон Виллы, сообщает The Athletic.

Англичанин травмировал колено в матче против Брайтона и до последнего надеялся восстановиться к следующему поединку.

Медштаб Арсенала уверен, что травма незначительная, потому речь о длительном восстановлении не идет.

Однако сегодняшний матч против Астон Виллы Райс пропустит, тренерский штаб решил не рисковать игроком и не включил его в заявку.

Напомним, что поединок Арсенал - Астон Вилла начнется в 22:15 по киевскому времени.

