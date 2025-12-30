Ливерпуль уволил тренера по стандартным положениям

Мерсисайдцы одни из худших в этом аспекте.

Ливерпуль объявил об отставке тренера по стандартным положениям Аарона Бриггса.

Специалист работал в клубе с июля 2024 года, однако в текущем сезоне результаты команды вынудили руководство действовать.

Ливерпуль на текущий момент пропустил со стандартных положений больше всего голов в лиге - 12.

Из них семь были забиты после угловых, и это второй худший показатель в лиге после Вест Хэма.

В итоге в среднем Ливерпуль пропускает 8.2 гола со стандартов, а забивает - 2.4. Оба показателя вторые худшие в лиге.

Ранее также сообщалось, что IFAB рассмотрит изменения в правилах, также касающиеся и угловых.

