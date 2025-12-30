iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ливерпуль уволил тренера по стандартным положениям

Мерсисайдцы одни из худших в этом аспекте.
Сегодня, 16:13       Автор: Андрей Безуглый
Аарон Бриггс / Getty Images
Аарон Бриггс / Getty Images

Ливерпуль объявил об отставке тренера по стандартным положениям Аарона Бриггса.

Специалист работал в клубе с июля 2024 года, однако в текущем сезоне результаты команды вынудили руководство действовать.

Ливерпуль на текущий момент пропустил со стандартных положений больше всего голов в лиге - 12. 

Из них семь были забиты после угловых, и это второй худший показатель в лиге после Вест Хэма.

В итоге в среднем Ливерпуль пропускает 8.2 гола со стандартов, а забивает - 2.4. Оба показателя вторые худшие в лиге.

Ранее также сообщалось, что IFAB рассмотрит изменения в правилах, также касающиеся и угловых.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль

Статьи по теме

Ливерпуль и Арсенал минимальными победами заработали важные очки Ливерпуль и Арсенал минимальными победами заработали важные очки
Ливерпуль рассмотрит подписание нападающего ПСЖ Ливерпуль рассмотрит подписание нападающего ПСЖ
Ливерпуль нашел замену Исаку в Ла Лиге Ливерпуль нашел замену Исаку в Ла Лиге
В Ливерпуле рассматривают дальнейшую карьеру Салаха В Ливерпуле рассматривают дальнейшую карьеру Салаха

Видео

ТОП-10 моментов НБА: "слепой" аллей-уп Смарта на Леброна возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: "слепой" аллей-уп Смарта на Леброна возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Миколенко едет к Зинченко Эвертон в гостях у Ноттингема и Арсенал против Астон Виллы
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: YEKINDAR стал 15-м в списке
просмотров
ТОП-10 моментов НБА: "слепой" аллей-уп Смарта на Леброна возглавил рейтинг
просмотров
Кубок африканских наций-2025: ЮАР переиграла Зимбабве, Египет расписал ничью с Анголой, Марокко разбил Замбию
просмотров

Последние новости

Украина16:35
Шторм объявил о приостановке участие в чемпионате Украины
Европа16:13
Ливерпуль уволил тренера по стандартным положениям
Европа15:45
Кристал Пэлас согласовал трансфер опытного вингера
Футбол13:45
В январе IFAB обсудит новые поправки к правилам, включая "офсайд Венгера"
Формула 112:58
Пилоты также назвали Ферстаппена лучшим гонщиком сезона
Киберспорт12:45
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: YEKINDAR стал 15-м в списке
Европа11:52
Жирона хочет тер Штегена. Тренер рассказал о шансах трансфера
Европа11:16
Довбик может присоединиться к Миколенку в Эвертоне
Бокс10:54
Александр Грицив - о бое Усика с Уайлдером: Команда хочет расширить свою популярность на cевероамериканский континент
Европа10:23
Астон Вилла продолжит свою победную серию? Эмери оценил шансы победить Арсенал
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK