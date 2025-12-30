iSport.ua
В январе IFAB обсудит новые поправки к правилам, включая "офсайд Венгера"

Новые правила могут быть одобрены уже в ближайшие месяцы.
Сегодня, 13:45       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) проведет большое совещание уже в январе, сообщает AS.

На повестке дня будут давно обсуждаемые изменения в правилах.

В первую очередь будет обсуждаться введение, так называемого "офсайда Венгера". Экс-тренер Арсенала предложил фиксировать положение вне игры только если игрок полностью находится за линией защиты.

Также будет рассматриваться расширение полномочий VAR. Система видеоповтора сможет вмешиваться в моменты с желтыми карточками и угловыми.

И последним на повестке дня будет рассматриваться правило, которое тестировалось на Кубке арабских государств в Катаре. Согласно нему, игрок, получающий медицинскую помощь, долженн покинуть поле на две минуты, но только если сфоливший на нем футболист не получил карточку.

Собрание состоится 20 января в Лондоне, однако измнения могут быть утверждены лишь в феврале на а Генеральной ассамблее в Уэльсе. Издание считает, что изменения в правилах имеют высокую вероятность быть одобреными.

