Довбик может присоединиться к Миколенку в Эвертоне

Продолжение карьеры в Серии А или новый вызов за границей?

Артем Довбик может сменить клуб, Эвертон и Комо заинтересованы в украинском нападающем Ромы и сборной Украины.

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, "ириски" рассматривают возможность подписания ещё одного украинца, но Довбик ясно дал понять, что хочет продолжить карьеру в Серии А.

Среди клубов чемпионата Италии интерес к Довбику проявляют Комо, Милан и Наполи, однако никто из этих клубов не вступал в переговоры ни с Ромой, ни с агентом Артема.

В текущем сезоне украинский нападающий забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи в 15 матчах.

Отмечается, что если у Милана не получится подписать Довбика, они рассматривают кандидатуру 19-летнего форварда из чемпионата Франции.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!