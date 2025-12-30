Молодой талант Лиги 1 интересует Милан

Игрок Анже Сидики Шериф заинтересовал Милан.

Россонери продолжают искать форварда, чтобы усилить свою линию атаки. СМИ не раз писали о заинтересованности Милана украинским нападающим Артемом Довбиком или форвардом из Манчестер Юнайтед Джошуа Зиркзе, однако "черно-красные" нашли еще одну кандидатуру для усиления.

По информации журналиста Саши Тавольери, Милан связался с Анже по поводу 19-летнего француза. Отмечается, что "россонери" также ведут переговоры с представителями игрока.

В этом сезоне Шериф провел 16 матчей и забил 4 гола. Он является лучшим бомбардиром команды в чемпионате Франции.

Тем временем Ювентус определился с кандидатами на усиление полузащиты.

