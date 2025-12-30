iSport.ua
Ювентус определился с кандидатами на усиление полузащиты

Рассматривает аренду хавбека Вест Хэма и не только.
Сегодня, 07:31       Автор: Валентина Чорноштан
Гидо Родригес / Getty Images
Ювентус хочет укрепить центр поля, поэтому рассматривает игроков из Ньюкасла, Вест Хэма и Реала.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, главным кандидатом на подписание для туринского клуба является хавбек Вест Хэма Гидо Родригес.

Отмечается, что клуб хочет взять игрока в аренду, чтобы сэкономить бюджет к летнему трансферному окну, а уже в 2026 году купить Сандро Тонали из Ньюкасла.

Однако, если появится такая возможность, "старая синьора" попытается подписать Гонсало Гарсию из мадридского Реала.

К слову, турецкий гранд собирается подписать форварда из Милана.

