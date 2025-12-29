Фенербахче подготовил кругленькую сумму на форварда Милана

Нападающий итальянского Милана Кристофер Нкунку заинтересовал стамбульский Фенербахче. Турецкий гранд включился в гонку за французом, утверждает инсайдер Экрем Конур в X.

"Желтые канарейки" стремятся взять форварда в аренду или выкупить. На трансфер Нкунку Фенербахче готов потратить 30-35 млн евро. Конкуренцию стамбульцам составят английские и германские клубы.

В нынешнем сезоне Нкунку провел 15 матчей во всех турнирах, в которых оформил 3 мяча и 2 ассиста. Летом Милан отдал за нападающего 37 млн евро. Контракт француза с "россонери" действует до лета 2030 года.

К слову, накануне Милан дома разгромил Верону с дублем Нкунку.

