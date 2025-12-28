iSport.ua
Милан - Верона 3:0: обзор матча и результат игры 28.12.2025

"Россонери" одержали разгромную победу над Вероной.
Сегодня, 15:35       Автор: Игорь Мищук
Милан одержал победу над Вероной / Getty Images
Милан одержал победу над Вероной / Getty Images

В воскресенье, 28 декабря, Милан принимал на своем поле Верону в рамках 17-го тура итальянской Серии А.

Команда Массимилиано Аллегри уверенно справилась дома с одним из аутсайдеров национального первенства, одержав разгромную победу со счетом 3:0.

Повести в противостоянии Милану удалось только перед перерывом. Уже в компенсированное к первому тайму время после подачи с углового и скидки от Адриена Рабьо дальнюю стойку успешно замкнул Кристиан Пулишич.

Тем не менее уже в дебюте второй половины встречи "россонери" удвоили свое преимущество, заработав право на пенальти за задержку защитником Вероны в своей штрафной Кристофера Нкунку. Сам пострадавший взялся исполнить одиннадцатиметровый удар и развел мяч и голкипера в разные стороны, забив тем самым свой первый гол за Милан в Серии А.

А спустя пять минут французский нападающий довел результат до разгромного, записав себе в актив и второй гол. После дальнего удара Луки Модрича из-за пределов штрафной мяч угодил в левую стойку, а Нкунку оказался первым на добивании, оформив дубль.

Набрав 35 очков, Милан поднялся на первую строчку в турнирной таблице Серии А. "Россонери" опережают на два балла Интер, который свой матч 17-го тура с Аталантой проведет сегодня. Верона с 12 пунктами идет в зоне вылета на 18-м месте.

Статистика матча Милан - Верона 17-го тура чемпионата Италии

Милан - Верона 3:0

Голы: Пулишич, 45+1, Нкунку, 48 (пен.), 53

Ожидаемые голы (xG): 2.52 - 0.38
Владение мячом: 52% - 48%
Удары: 11 - 9
Удары в створ: 5 - 1
Угловые: 7 - 3
Фолы: 5 - 15

Милан: Меньян - Томори (Одогу, 86), Де Винтер, Павлович - Салемакерс (Риччи, 76) - Лофтус-Чик (Фофана, 71), Модрич (Яшари, 70), Рабьо, Бартезаги - Пулишич (Атекаме, 76), Нкунку.

Верона: Монтипо - Нуньес, Нельссон, Белла-Кочап - Оегоке (Сердар, 75), Ньясс, Аль-Мусрати (Харруи, 85), Бернед, Брадарич (Валентини, 65) - Жоване (Орбан, 46), Москера (Сарр, 46).

Предупреждение: Аль-Мусрати.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан верона чемпионат Италии Серия А

