Милан - Верона 3:0: обзор матча и результат игры 28.12.2025
В воскресенье, 28 декабря, Милан принимал на своем поле Верону в рамках 17-го тура итальянской Серии А.
Команда Массимилиано Аллегри уверенно справилась дома с одним из аутсайдеров национального первенства, одержав разгромную победу со счетом 3:0.
Повести в противостоянии Милану удалось только перед перерывом. Уже в компенсированное к первому тайму время после подачи с углового и скидки от Адриена Рабьо дальнюю стойку успешно замкнул Кристиан Пулишич.
Тем не менее уже в дебюте второй половины встречи "россонери" удвоили свое преимущество, заработав право на пенальти за задержку защитником Вероны в своей штрафной Кристофера Нкунку. Сам пострадавший взялся исполнить одиннадцатиметровый удар и развел мяч и голкипера в разные стороны, забив тем самым свой первый гол за Милан в Серии А.
А спустя пять минут французский нападающий довел результат до разгромного, записав себе в актив и второй гол. После дальнего удара Луки Модрича из-за пределов штрафной мяч угодил в левую стойку, а Нкунку оказался первым на добивании, оформив дубль.
Набрав 35 очков, Милан поднялся на первую строчку в турнирной таблице Серии А. "Россонери" опережают на два балла Интер, который свой матч 17-го тура с Аталантой проведет сегодня. Верона с 12 пунктами идет в зоне вылета на 18-м месте.
Статистика матча Милан - Верона 17-го тура чемпионата Италии
Милан - Верона 3:0
Голы: Пулишич, 45+1, Нкунку, 48 (пен.), 53
Ожидаемые голы (xG): 2.52 - 0.38
Владение мячом: 52% - 48%
Удары: 11 - 9
Удары в створ: 5 - 1
Угловые: 7 - 3
Фолы: 5 - 15
Милан: Меньян - Томори (Одогу, 86), Де Винтер, Павлович - Салемакерс (Риччи, 76) - Лофтус-Чик (Фофана, 71), Модрич (Яшари, 70), Рабьо, Бартезаги - Пулишич (Атекаме, 76), Нкунку.
Верона: Монтипо - Нуньес, Нельссон, Белла-Кочап - Оегоке (Сердар, 75), Ньясс, Аль-Мусрати (Харруи, 85), Бернед, Брадарич (Валентини, 65) - Жоване (Орбан, 46), Москера (Сарр, 46).
Предупреждение: Аль-Мусрати.
