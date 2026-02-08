Борнмут выкупает защитника у Милана за 19 млн евро
Хименес станет игроком "вишен" на постоянной основе.
Алекс Хименес перейдет из Милана в Борнмут.
"Вишни" выкупят испанского защитника, так как он провел нужное количество матчей за Борнмут, выступая на правах аренды.
Отмечается, что Милан получит 19 млн евро плюс 5 млн евро в виде бонусов за выкуп 20-летнего игрока.
Alex Jimenez al Bournemouth, scatta l'obbligo di riscatto: al @acmilan 19M di euro più 5 di bonus— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) February 7, 2026
Добавим, что первые 5 млн и 50% от оставшейся суммы получит итальянская команда, а оставшиеся 50% получит Реал, ведь Алекс является воспитанником мадридской команды.
Тем временем клуб из чемпионата Италии продлил контракт со своим лидером.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!