Борнмут выкупает защитника у Милана за 19 млн евро

Хименес станет игроком "вишен" на постоянной основе.
Вчера, 08:24       Автор: Валентина Чорноштан
Алекс Хименес / Getty Images
Алекс Хименес / Getty Images

Алекс Хименес перейдет из Милана в Борнмут. 

"Вишни" выкупят испанского защитника, так как он провел нужное количество матчей за Борнмут, выступая на правах аренды.

Отмечается, что Милан получит 19 млн евро плюс 5 млн евро в виде бонусов за выкуп 20-летнего игрока.

Добавим, что первые 5 млн и 50% от оставшейся суммы получит итальянская команда, а оставшиеся 50% получит Реал, ведь Алекс является воспитанником мадридской команды.

Тем временем клуб из  чемпионата Италии продлил контракт со своим лидером.

