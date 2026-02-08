iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Известна оценка Миколенко в игре против Фулхэма

Автогол, ассист и 86% точных передач.
Сегодня, 07:23       Автор: Валентина Чорноштан
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

Накануне прошёл матч Эвертона против Фулхэма в рамках 25-го тура АПЛ.

В игре принял участие Виталий Миколенко: он вышел в стартовом составе и провёл на поле 85 минут.

За это время украинский защитник отметился автоголом и результативной передачей, а также отдал 86% точных передач (25 из 29), выиграл 40% единоборств (2 из 5), совершил 5 подборов, допустил 11 потерь мяча и получил жёлтую карточку.

По информации статистических порталов WhoScored и SofaScore, Миколенко получил за матч оценку 6,4.

Помимо встречи Эвертона, в рамках 25-го тура также состоялся поединок Манчестер Юнайтед против Тоттенхэма.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Виталий Миколенко

Статьи по теме

Известно, вернулся ли Миколенко в состав Эвертона после травмы Известно, вернулся ли Миколенко в состав Эвертона после травмы
Миколенко восстановился после травмы Миколенко восстановился после травмы
Украинские саночники прокомментировали первую часть соревнований в одноместных санях Украинские саночники прокомментировали первую часть соревнований в одноместных санях
Футбол сегодня: Ливерпуль встретится с Манчестер Сити, а Валенсия постарается навязать борьбу Реалу Футбол сегодня: Ливерпуль встретится с Манчестер Сити, а Валенсия постарается навязать борьбу Реалу

Видео

Малиновский забил в третьем подряд матче Дженоа
Малиновский забил в третьем подряд матче Дженоа

Популярное на сайте

Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на чемпионате Европы-2026
просмотров
Футбол сегодня: Ливерпуль встретится с Манчестер Сити, а Валенсия постарается навязать борьбу Реалу
просмотров
Милан-Кортина 2026: хозяева, Япония и Норвегия возглавляют медальный зачет по итогам первого дня Олимпиады
просмотров
Australian Open 2026 (ATP): Алькарас триумфовал на турнире
просмотров
Обмены НБА: дедлайн обменов в самом разгаре
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры07:46
Украинские саночники прокомментировали первую часть соревнований в одноместных санях
Европа07:23
Известна оценка Миколенко в игре против Фулхэма
Европа07:13
Футбол сегодня: Ливерпуль встретится с Манчестер Сити, а Валенсия постарается навязать борьбу Реалу
Олимпийские игры01:10
Милан-Кортина 2026: хозяева, Япония и Норвегия возглавляют медальный зачет по итогам первого дня Олимпиады
Украина00:50
Суперлига: Днепр разгромил Запорожье, победы Старого Луцка, Говерлы и Нико-Баскета
Европа00:33
Обнародована заработная плата Забарного в ПСЖ
Вчера, 23:59
Европа23:59
Ювентус продлил контракт со своим лидером
Футзал23:38
Испания выиграла Евро-2026 по футзалу, одолев действующего двукратного чемпиона
Украина22:58
Один из лучших бомбардиров УПЛ сменил Рух на Карпаты
Украина22:25
Календарь Шахтера: "горняки" забили семь мячей грузинскому сопернику в спарринге
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK