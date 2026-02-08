Известна оценка Миколенко в игре против Фулхэма

Накануне прошёл матч Эвертона против Фулхэма в рамках 25-го тура АПЛ.

В игре принял участие Виталий Миколенко: он вышел в стартовом составе и провёл на поле 85 минут.

За это время украинский защитник отметился автоголом и результативной передачей, а также отдал 86% точных передач (25 из 29), выиграл 40% единоборств (2 из 5), совершил 5 подборов, допустил 11 потерь мяча и получил жёлтую карточку.

По информации статистических порталов WhoScored и SofaScore, Миколенко получил за матч оценку 6,4.

Помимо встречи Эвертона, в рамках 25-го тура также состоялся поединок Манчестер Юнайтед против Тоттенхэма.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!