Украинские саночники прокомментировали первую часть соревнований в одноместных санях

Дукач и Мандзий о сложностях олимпийского трека.
Вчера, 07:46       Автор: Валентина Чорноштан
Андрей Мандзий / Getty Images
Андрей Мандзий / Getty Images

В субботу, 7 февраля, стартовали соревнования в одноместных санях. В этом виде спорта принимали участие и украинцы Андрей Мандзий и Антон Дукач.

По результатам первой половины соревнований оба украинца вошли в топ-15: Дукач показал 12-е время, а Мандзий стал 14-м.

Андрей Мандзий, для которого это уже четвёртая Олимпиада, поделился эмоциями от выступления:

Каждый раз такие переживания, борьба с собой, настройка. Трек другой. Особенно сложной сделали верхнюю секцию, которая и так была тяжёлой. Там сейчас гораздо больше льда, и его труднее проходить. Именно там у меня возникли самые большие проблемы. Ну, как проблемы просто было немного некомфортно ехать. И на этом дискомфорте как раз теряется время, потому что едешь не спокойно, а буквально выруливаешь, чтобы максимально ровно пройти участок.

Также комментарий для Суспільне Спорт  оставил Антон Дукач:

Сейчас я считаю, что нахожусь на очень высоком уровне как спортсмен, так и в плане техники. Поэтому надеемся на лучший результат. Конечно, уже видно, что после первого заезда борьба за медали это невероятно сложно. Но борьба за топ-10 вполне возможна. И именно на это я нацеливаюсь.

Узнать зачёт по итогам первого дня Олимпиады можно на нашем сайте.

