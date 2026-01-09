Мандзий одержал победу на этапе Кубка наций по санному спорту

Украинец Андрей Мандзий стал победителем этапа Кубка наций по санному спорту в немецком Винтерберге, который состоялся накануне пятого этапа Кубка мира.

Украинский спортсмен стал лучшим в соревнованиях мужских одноместных саней, завоевав золото с результатом 53,289 сек.

"Это был уверенный заезд, хотя время оказалось на секунду хуже, чем на вчерашней тренировке. Из-за сильного снегопада трасса ощущается совсем иначе, и приспособиться к таким изменениям условий непросто. Однако сегодня мне это удалось. Я получаю истинное удовольствие от выступлений на Кубке наций - для нас каждый старт чрезвычайно важен, поэтому эта победа много для меня значит", - приводит слова Мандзия пресс-служба НОК Украины.

Читай также: Котовский - победитель этапа Кубка мира по лыжной акробатике

Второе место занял словак Йозеф Нинис, а замкнул тройку призеров американец Мэтью Грейнер.

Кубок наций по санному спорту, Винтерберг

Мужчины, одноместные сани

Андрей Мандзий (Украина) - 53,289 Йозеф Нинис (Словакия) - 53,429 (+0,140) Мэтью Грейнер (США) - 53,508 (+0,219)

Для Мандзия эта награда стала второй в сезоне в рамках Кубка наций. Ранее в декабре украинец завоевал бронзу на соревнованиях в латвийской Сигулде.

Пятый этап Кубка мира пройдет 10-11 января в Винтерберге. Эти соревнования станут заключительным этапом олимпийской квалификации, по итогам которых окончательно определится количество пропусков для сборной Украины на Олимпиаду в Милане-Кортине-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!