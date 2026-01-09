iSport.ua
Русский Українська
Другие

Мандзий одержал победу на этапе Кубка наций по санному спорту

Украинец завоевал вторую награду в рамках соревнований нынешнего сезона.
Сегодня, 20:22       Автор: Игорь Мищук
Андрей Мандзий / Getty Images
Андрей Мандзий / Getty Images

Украинец Андрей Мандзий стал победителем этапа Кубка наций по санному спорту в немецком Винтерберге, который состоялся накануне пятого этапа Кубка мира.

Украинский спортсмен стал лучшим в соревнованиях мужских одноместных саней, завоевав золото с результатом 53,289 сек.

"Это был уверенный заезд, хотя время оказалось на секунду хуже, чем на вчерашней тренировке. Из-за сильного снегопада трасса ощущается совсем иначе, и приспособиться к таким изменениям условий непросто. Однако сегодня мне это удалось. Я получаю истинное удовольствие от выступлений на Кубке наций - для нас каждый старт чрезвычайно важен, поэтому эта победа много для меня значит", - приводит слова Мандзия пресс-служба НОК Украины.

Читай также: Котовский - победитель этапа Кубка мира по лыжной акробатике

Второе место занял словак Йозеф Нинис, а замкнул тройку призеров американец Мэтью Грейнер.

Кубок наций по санному спорту, Винтерберг
Мужчины, одноместные сани

  1. Андрей Мандзий (Украина) - 53,289
  2. Йозеф Нинис (Словакия) - 53,429 (+0,140)
  3. Мэтью Грейнер (США) - 53,508 (+0,219)

Для Мандзия эта награда стала второй в сезоне в рамках Кубка наций. Ранее в декабре украинец завоевал бронзу на соревнованиях в латвийской Сигулде.

Пятый этап Кубка мира пройдет 10-11 января в Винтерберге. Эти соревнования станут заключительным этапом олимпийской квалификации, по итогам которых окончательно определится количество пропусков для сборной Украины на Олимпиаду в Милане-Кортине-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Санный спорт Андрей Мандзий

Статьи по теме

Украина впервые за 17 лет взяла медаль на этапе Кубка мира по санному спорту Украина впервые за 17 лет взяла медаль на этапе Кубка мира по санному спорту
Мандзий невероятно обидным образом упустил золото на Кубке наций по санному спорту Мандзий невероятно обидным образом упустил золото на Кубке наций по санному спорту
Украинские саночники призвали бойкотировать соревнования с участием российских спортсменов Украинские саночники призвали бойкотировать соревнования с участием российских спортсменов
Григорчук третий раз возглавил Черноморец и пообещал вывести команду в УПЛ Григорчук третий раз возглавил Черноморец и пообещал вывести команду в УПЛ

Видео

ТОП-10 моментов НБА: целая россыпь баззеров
ТОП-10 моментов НБА: целая россыпь баззеров

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" в марте сыграют в плей-офф квалификации ЧМ-2026
просмотров
Биатлон-2025/2026: четвертый этап Кубка мира в Оберхофе продолжится мужским пасьютом и женской эстафетой
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Оберхофе
просмотров
Футбол сегодня: матчи Кубка Англии и 1/4 финала Кубка африканских наций
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: molodoy⁠ - последний перед ТОП-5
просмотров

Последние новости

Украина20:58
Григорчук третий раз возглавил Черноморец и пообещал вывести команду в УПЛ
Другие страны20:30
Кубок африканских наций-2025: Сенегал стал первым полуфиналистом, Камерун будет противостоять Марокко
Другие20:22
Мандзий одержал победу на этапе Кубка наций по санному спорту
Биатлон19:45
Биатлон-2025/2026: четвертый этап Кубка мира в Оберхофе продолжится мужским пасьютом и женской эстафетой
Формула 119:42
ФИА проведет встречу с командами касательно спорных двигателей
Биатлон19:30
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Оберхофе
Биатлон19:12
Украина назвала состав на женскую эстафету в Оберхофе
Европа19:06
Манчестер Юнайтед нашел еще одно потенциальное усиление полузащиты
Бокс18:38
"Ему нужно время": Промоутер отреагировал на информацию о завершении карьеры Джошуа
Европа18:15
Реал надеется продлить контракт с Винисиусом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK