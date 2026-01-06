iSport.ua
Котовский - победитель этапа Кубка мира по лыжной акробатике

Спортсмен выборол вторую медаль для Украины в этом сезоне.
Сегодня, 22:05       Автор: Андрей Безуглый
Дмитрий Котовский / Getty Images
Дмитрий Котовский / Getty Images

Во вторник, 6 января, в канадском Лак-Бопорти состоялся этап Кубка мира по лыжной акробатике.

Всего Украину на этих соревнованиях представляли девятеро спортсменов, однако до медалей добрася только Дмитрий Котовский.

Вместе с Ангелиной Брыкиной он отобрался в финал, где ста третьим и прошел в суперфинал. Там украинец выполнил прыжок "Ураган", который и принес ему золото этапа.

Напомним, что для сборной Украины это уже вторая медаль в текущем сезоне. Ранее также золото выиграл Александр Окипнюк.

А для самого Дмитрия это уже девятая медаль на Кубке мира по лыжной акробатике и седьмая в личных соревнованиях.

Результаты украинцев на этапе Кубка мира в Лак-Бопорти

  • Мужчины: 1. Дмитрий Котовский - 131.56, 22. Ян Гаврюк — 86,73, 26. Захар Максимчук — 80,59, 27. Александр Окипнюк — 79,64, 28. Максим Кузнецов — 77,23
  • Женщины: 11. Ангелина Брикина — 62,01, 22. Оксана Яцюк — 62,37, 29. Диана Яблонская — 51,66, 33. Нелли Попович — 35,67

Ранее также медаль Украине принесла Анна Музычук.

