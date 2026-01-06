Котовский - победитель этапа Кубка мира по лыжной акробатике
Спортсмен выборол вторую медаль для Украины в этом сезоне.
Во вторник, 6 января, в канадском Лак-Бопорти состоялся этап Кубка мира по лыжной акробатике.
Всего Украину на этих соревнованиях представляли девятеро спортсменов, однако до медалей добрася только Дмитрий Котовский.
Вместе с Ангелиной Брыкиной он отобрался в финал, где ста третьим и прошел в суперфинал. Там украинец выполнил прыжок "Ураган", который и принес ему золото этапа.
Напомним, что для сборной Украины это уже вторая медаль в текущем сезоне. Ранее также золото выиграл Александр Окипнюк.
А для самого Дмитрия это уже девятая медаль на Кубке мира по лыжной акробатике и седьмая в личных соревнованиях.
Результаты украинцев на этапе Кубка мира в Лак-Бопорти
- Мужчины: 1. Дмитрий Котовский - 131.56, 22. Ян Гаврюк — 86,73, 26. Захар Максимчук — 80,59, 27. Александр Окипнюк — 79,64, 28. Максим Кузнецов — 77,23
- Женщины: 11. Ангелина Брикина — 62,01, 22. Оксана Яцюк — 62,37, 29. Диана Яблонская — 51,66, 33. Нелли Попович — 35,67
Ранее также медаль Украине принесла Анна Музычук.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!