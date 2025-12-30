Анна Музычук - серебряная призерка ЧМ по блицу

Украинка была в шаге от третьего титула.

Украинская гроссмейстер Анна Музычук выборола серебро чемпионата мира по блицу.

Турнир проходил по швейцарской системе, а Украину представляли три спортсменки - Анна и Мария Музычук и Наталья Букса.

После первого дня Анна заннимала 12-ю строчку, но во второй день сумела оформить камбек, войти в топ-4 и пробиться в плей-офф.

В полуфинале Музычук одолела представительницу Нидерландов Элин Роберс, но в финале уступила теперь уже троекратной чемпионке мира Бибисаре Ассубаевой.

Напомним, что ранее Анна Музычук ставала чемпионкой мира в двух юношеских категориях, а на взрослом уровне дважды выиграла ЧМ по блицу и один - по рапиду.

Ранее также чемпионом мира по рапиду среди мужчин стал Магнус Карлсен.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!