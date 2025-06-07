Музычук выиграла престижный турнир, обыграв чемпионку мира, у мужчин лучшим стал Карлсен

В Норвегии состоялся престижный шахматный турнир Norway Chess, победительницей которого стала украинка Анна Музычук.

Всего участие принимали шесть шахматисток, среди которых и действующая чемпионка мира Цзю Веньцзюнь из Китая.

Девушки играли каждая с каждой по два раза. В предпоследнем матче Музычук встречалась именно з Веньцзюнь, которую сумела обыграть. В последнем матче украинке нужно было не проиграть, чтобы гарантировать себе как минимум чемпионский тай-брейк. Анна свела основную партию к ничьей, но проиграла "армагедон", тем не менее, из-за результата параллельной встречи, в которой представительница Индии Гампи Конеру не смогла победить в главной партии, Музычук добыла первое место в таблице.

Таблица Norway Chess

Анна Музычук (Украина) - 16,5 (баллов) Лей Тинцзе (Китай) - 16 Гампи Коннеру (Индия) — 15 Цзю Вэньцзюнь (Китай) - 13,5 Вайшали Рамешбабу (Индия) - 11 Сара Хадем (Испания) - 9

У мужчин чемпионом стал легендарный Магнус Карлсен, который хоть и проиграл одну партию из 10, но все же сумел обойти ближайшего преследователя на полбала.

Ранее ISPORT рассказывал, что звездный футболист из Английской Премьер-лиги выиграл шахматный турнир среди знаменитостей.

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