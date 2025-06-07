Музычук выиграла престижный турнир, обыграв чемпионку мира, у мужчин лучшим стал Карлсен
В Норвегии состоялся престижный шахматный турнир Norway Chess, победительницей которого стала украинка Анна Музычук.
Всего участие принимали шесть шахматисток, среди которых и действующая чемпионка мира Цзю Веньцзюнь из Китая.
Девушки играли каждая с каждой по два раза. В предпоследнем матче Музычук встречалась именно з Веньцзюнь, которую сумела обыграть. В последнем матче украинке нужно было не проиграть, чтобы гарантировать себе как минимум чемпионский тай-брейк. Анна свела основную партию к ничьей, но проиграла "армагедон", тем не менее, из-за результата параллельной встречи, в которой представительница Индии Гампи Конеру не смогла победить в главной партии, Музычук добыла первое место в таблице.
Таблица Norway Chess
- Анна Музычук (Украина) - 16,5 (баллов)
- Лей Тинцзе (Китай) - 16
- Гампи Коннеру (Индия) — 15
- Цзю Вэньцзюнь (Китай) - 13,5
- Вайшали Рамешбабу (Индия) - 11
- Сара Хадем (Испания) - 9
У мужчин чемпионом стал легендарный Магнус Карлсен, который хоть и проиграл одну партию из 10, но все же сумел обойти ближайшего преследователя на полбала.
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