Анна Музычук выиграла Гран-при в Никосии

В Никосии, Кипр состоялось Гран-при ФИДЕ по шахматам.

Победительницей турнира стала украинка Анна Музычук. Спортсменка по дополнительным показателям обогнала китаянку Чжуй Цзинер.

Чжуй и Анна одержали по 4 победы на турнире. Больше этих двух шахматисток никто не побеждал.

Сестра Анны Мария Музычук поделила третью позицию еще с двумя спортсменками.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Карлсен продал свои скандальные джинсы на аукционе .

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