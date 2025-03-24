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Анна Музычук выиграла Гран-при в Никосии

Украинка торжествовала на престижном турнире.
Вчера, 22:46       Автор: Василий Медвидь
Анна Музичук (слева) / Getty Images
Анна Музичук (слева) / Getty Images

В Никосии, Кипр состоялось Гран-при ФИДЕ по шахматам.

Победительницей турнира стала украинка Анна Музычук. Спортсменка по дополнительным показателям обогнала китаянку Чжуй Цзинер.

Чжуй и Анна одержали по 4 победы на турнире. Больше этих двух шахматисток никто не побеждал.

Сестра Анны Мария Музычук поделила третью позицию еще с двумя спортсменками.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Карлсен продал свои скандальные джинсы на аукционе .

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Анна Музычук Мария Музычук

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