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Анна Музычук стала серебряной призершей Grand Swiss 2023

Украинская шахматистка пропустила вперед лишь представительницу Индии.
Вчера, 23:16
Анна Музычук / Getty Images
Анна Музычук / Getty Images

В воскресенье, 5 ноября, подошел к концу шахматный турнир Grand Swiss 2023, где участвовали сестры Анна и Мария Музычук, а также Анна Ушенина.

Выступили украинки по-разному. Анна Музычук всего полбалла проиграла шахматистке из Индии Вайшали Рамешбабу, которая по итогам одиннадцати раундов набрала 8,5 очков.

Таким образом Анна стала серебряной призершей турнира, третьего по значимости после Кубка Мира и Турнира Претенденток.

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На данном турнире разыгрывались две путевки на Турнир Претенденток. Но Анна квалифицировалась туда еще по итогам Кубка Мира, где она заняла третье место.

На путевку претендовала Мария Музычук, но с результатом 7/11 она делила лишь 5-8 места, чего не хватило, чтобы квалифицироваться.

Анна Ушенина также осталась без путевки, заняв 21-е место с шестью очками в активе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Анна Музычук

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