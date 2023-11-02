Сбежавший украинский шахматист пожал руку россиянину на турнире Grand Swiss
Юрий Кузубов выиграл, но отметился противным поступком.
Украинский шахматист Юрий Кузубов пожал руку россиянину Владиславу Артемьеву на турнире Grand Swiss.
Спортсмены поприветствовали друг друга перед началом и после окончания партии седьмого тура.
Кузубов играл белыми фигурами и выиграл. Российские спортсмены выступают на этом турнире под флагом ФИДЕ.
Отметим, что Юрий попал в список лиц, не вернувшихся в Украину, нарушив взятые обязательства по срокам возвращения на территорию Украины после окончания спортивного мероприятия.
Напомним, Федерация шахмат Украины рекомендовала членам ФШУ воздержаться от рукопожатий с россиянами.
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