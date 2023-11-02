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Сбежавший украинский шахматист пожал руку россиянину на турнире Grand Swiss

Юрий Кузубов выиграл, но отметился противным поступком.
Сегодня, 08:14
Юрий Кузубов / ukrchess.org.ua
Юрий Кузубов / ukrchess.org.ua

Украинский шахматист Юрий Кузубов пожал руку россиянину Владиславу Артемьеву на турнире Grand Swiss.

Спортсмены поприветствовали друг друга перед началом и после окончания партии седьмого тура.

Кузубов играл белыми фигурами и выиграл. Российские спортсмены выступают на этом турнире под флагом ФИДЕ.

Отметим, что Юрий попал в список лиц, не вернувшихся в Украину, нарушив взятые обязательства по срокам возвращения на территорию Украины после окончания спортивного мероприятия.

Напомним, Федерация шахмат Украины рекомендовала членам ФШУ воздержаться от рукопожатий с россиянами.

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