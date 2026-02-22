Яремчук премьерным ассистом не отвернул поражение Лиона

Лион уступил Страсбуру в 23-м туре французской Лиги 1. Украинец Роман Яремчук появился на поле на 58-й минуте со скамейки запасных команды Паулу Фонсеки.

Эльзасцы к тому времени успели забить дважды. Перед перерывом Годо замкнул прострел Морейры. На старте же второго тайма ассистент отличился сам дальним ударом.

Яремчук быстро освоился на поле. Минуту спустя после появления он продрался по левому флангу и выложил мяч в центр штрафной. Там оказался Толиссо и мощным ударом размочил счет.

Но под занавес поединка Страсбур забил третий мяч. Это Паничелли реализовал одиннадцатиметровый. Лион прервал 7-матчевую серию побед в чемпионате Франции. Однако, подопечные Фонсеки останутся на 3-й строчке (45 очков).

Статистика матча Страсбург – Лион 23-го тура чемпионата Франции

Страсбург – Лион – 3:1

Голы: Годо, 37, Морейра, 52, Паничелли, 83 (пенальти) – Толиссо, 59

Ожидаемые голы (xG): 2.07 - 0.27

Владение мячом: 50 % - 50 %

Удары: 13 - 4

Удары в створ: 7 - 2

Угловые: 4 - 2

Фолы: 11 - 12

