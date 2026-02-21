iSport.ua
Атлетико нацелился на бомбардира из Лиги 1

"Матрасники" выбрали приоритетный трансфер.
Сегодня, 16:26       Автор: Антон Федорцив
Хоакин Паничелли / ФК Страсбург
Хоакин Паничелли / ФК Страсбург

Мадридский Атлетико стремится обновить атакующую линию. На радар испанского гранда попал форвард французского Страсбура Хоакин Паничелли, утверждает инсайдер Экрем Конур в X.

Эльзасцы повесили на аргентинца ценник в 50 млн евро. Атлетико уже начал переговоры о покупке Паничелли. Лишь прошлым летом Страсбур приобрел нападающего за 17 млн.

В нынешнем сезоне Паничелли сыграл 31 матч во всех турнирах, в которых оформил 14 мячей. Контракт форварда со Страсбуром действует до лета 2030 года. Ранее он выступал за испанские Алавес и Мирандес.

Кстати, недавно Атлетико получил новых конкурентов в борьбе за защитника английского Борнмута Маркоса Сенеси.

