Арсенал пополнил список претендентов на звезду Атлетико

Нападающий мадридского Атлетико Хулиан Альварес заинтересовал лондонский Арсенал. Лидер английской Премьер-лиги стремится побороться за бомбардира, сообщает ESPN.

"Канониры" запланировали трансфер на лето. Ключевой фигурой в подписании Альвареса может стать спортивный директор Арсенала Андреа Берта. Ранее он отдал более 10 лет "матрасникам".

В нынешнем сезоне Альварес сыграл 28 поединков во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал 5 результативных передач. Контракт аргентинца с Атлетико действует до лета 2030 года. Мадридцы потребуют за форварда минимум 100 млн евро.

Тем временем английский Борнмут якобы сделал предложение по защитнику сборной Украины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!