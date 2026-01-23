iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Арсенал пополнил список претендентов на звезду Атлетико

"Канониры" посылали запросы в столицу Испании.
Сегодня, 18:17       Автор: Антон Федорцив
Хулиан Альварес / Getty Images
Хулиан Альварес / Getty Images

Нападающий мадридского Атлетико Хулиан Альварес заинтересовал лондонский Арсенал. Лидер английской Премьер-лиги стремится побороться за бомбардира, сообщает ESPN.

"Канониры" запланировали трансфер на лето. Ключевой фигурой в подписании Альвареса может стать спортивный директор Арсенала Андреа Берта. Ранее он отдал более 10 лет "матрасникам".

В нынешнем сезоне Альварес сыграл 28 поединков во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал 5 результативных передач. Контракт аргентинца с Атлетико действует до лета 2030 года. Мадридцы потребуют за форварда минимум 100 млн евро.

Тем временем английский Борнмут якобы сделал предложение по защитнику сборной Украины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал атлетико Хулиан Альварес

Статьи по теме

Арсенал и Челси хотят подписать бывшего игрока Ман Сити Арсенал и Челси хотят подписать бывшего игрока Ман Сити
Челси присоединился к ПСЖ в гонке за бомбардиром Атлетико Челси присоединился к ПСЖ в гонке за бомбардиром Атлетико
Арсенал с дублем Жезуса одолел Интер Арсенал с дублем Жезуса одолел Интер
Брезаз-Буше обогнала Жанмонно в индивидуальной гонке в Нове-Место Брезаз-Буше обогнала Жанмонно в индивидуальной гонке в Нове-Место

Видео

Ларков - Синбо: онлайн трансляция финала WSF Junior Championship
Ларков - Синбо: онлайн трансляция финала WSF Junior Championship

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: короткая индивидуальная гонка у мужчин откроет этап Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской короткой индивидуальной гонки в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: Забарный против Осера и товарищеские матчи клубов УПЛ
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции, Испания сохранила лидерство
просмотров

Последние новости

Биатлон20:53
Брезаз-Буше обогнала Жанмонно в индивидуальной гонке в Нове-Место
Европа19:59
Ноттингем оформил переход форварда Наполи
Европа19:27
Интер готов вернуть в Серию A вратаря сборной Италии
Формула 118:46
Чемпион Индикар проиграл суд Макларен
Европа18:17
Арсенал пополнил список претендентов на звезду Атлетико
Снукер18:00
Михаил Ларков - чемпион мира по снукеру
Европа17:42
Наполи согласовал трансфер лидера аутсайдера Серии A
Теннис17:19
В 1/8 финала Australian Open Свитолина сыграет против седьмой ракетки мира
Европа16:40
Тоттенхэм начал переговоры по трансферу звезды Ливерпуля
Формула 115:58
Одна из команд пропустит тесты в Барселоне
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK