Английский клуб сделал предложение по игроку сборной Украины

Защитник Трабзонспора и сборной Украины Арсений Батагов может сменить клуб уже ближайшими днями, пишет 61SAAT.

Турецкое издание утверждает, что Борнмут же сделал официальное предложение по украинцу.

Английский клуб намерен арендовать Батагова до конца сезона за 4 млн евро с опцией выкупа за 20 млн.

Кроме того в услуугах защитника, по слухам, заинтересованы также Кристал Пэлас и Ноттингем.

23-летний защитник втекщем сезоне провел 21 поединок, отличившись одним голом и двумя ассистами. Стоимость игрока оценивается в 9 млн евро.

Ранее также сообщалось, что другой украинский игрок может сменить клуб.

