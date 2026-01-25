Клуб АПЛ сделал третье предложение по украинскому защитнику, улучшив условия

Борнмут продолжает работу над подписанием украинского защитника Трабзонспора Арсения Батагова.

Как сообщает Günebakış, английский клуб сделал уже третье предложение "бордово-синим" по поводу 23-летнего футболиста, снова улучшив финансовые условия потенциального трансфера.

Ранее Трабзонспор отклонил два варианта перехода украинца: полноценный трансфер за 15 миллионов евро и аренду за четыре миллиона евро с возможностью выкупа за 20 миллионов евро.

По информации издания, теперь Борнмут увеличил свое предложение до 28 миллионов евро. "Вишни" готовы арендовать украинского защитника за четыре миллиона евро с обязательством его выкупа летом за 24 миллиона евро.

Отмечается, что Трабзонспор одобрительно относится к предложенным условиям, а сам игрок оставил окончательное решение по своему трансферу клубу.

В нынешнем сезоне Батагов провел в составе турецкой команды 22 матча во всех турнирах, отличившись одним голом и тремя результативными передачами.

