Клуб АПЛ сделал третье предложение по украинскому защитнику, улучшив условия
Борнмут продолжает работу над подписанием украинского защитника Трабзонспора Арсения Батагова.
Как сообщает Günebakış, английский клуб сделал уже третье предложение "бордово-синим" по поводу 23-летнего футболиста, снова улучшив финансовые условия потенциального трансфера.
Ранее Трабзонспор отклонил два варианта перехода украинца: полноценный трансфер за 15 миллионов евро и аренду за четыре миллиона евро с возможностью выкупа за 20 миллионов евро.
По информации издания, теперь Борнмут увеличил свое предложение до 28 миллионов евро. "Вишни" готовы арендовать украинского защитника за четыре миллиона евро с обязательством его выкупа летом за 24 миллиона евро.
Отмечается, что Трабзонспор одобрительно относится к предложенным условиям, а сам игрок оставил окончательное решение по своему трансферу клубу.
В нынешнем сезоне Батагов провел в составе турецкой команды 22 матча во всех турнирах, отличившись одним голом и тремя результативными передачами.
