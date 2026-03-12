Английские клубы установили уникальное антидостижение в Лиге чемпионов

Челси и Манчестер Сити неохотно вписали свои имена в историю.

Английские клубы установили антидостижение в рамках Лиги чемпионов.

Накануне Челси уступил ПСЖ, а Манчестер Сити - Реалу. Впервые в истории английские клубы в один день проиграли матчи с таким разрывом.

Подобного никогда не случилось ни в рамках Лиги чемпионов, ни ранее в Кубке европейских чемпионов.

Ответные матчи обеих пар состоятся 17 марта.

Со всеми результатами матчей Лиги чемпионов вы можете ознакомиться на нашем сайте.

