Хет-трик Вальверде принес Реалу уверенную победу над Манчестер Сити

В среду, 11 марта, Реал принимал дома Манчестер Сити в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Команды довольно быстро разменялись моментами, а затем на свидание с Доннаруммой выскочил Вальверде, который и открыл счет.

А еще через пару минут уругваец оформил дубль, закатив мяч в нижний угол ворот "горожан". Под конец тайма Вальверде отметился первым в карьере хет-триком, оформив окончательный счет матча.

Хотя и без голов второй тайм также был жарким. Сначала Реал попробовал забить еще, но вскоре играл больше от обороны. Винисиус упустил 100% шанс довести счет до разгромного, не сумев переиграть Доннарумму на пенальти.

Последние же полчаса Сити пытался отыграть хотя бы один мяч, но Реал уверенно удержал счет, получив серьезное преимущество перед ответным матчем.

Реал - Манчестер Сити 3:0

Голы: Вальверде, 20, 27, 42

