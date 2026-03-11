Перес сравнил свою роль в Ред Булл и Кадиллак

Пилот Кадиллак Серхио Перес заявил, что ему намного больше по душе атмосфера в его новой команде.

Напомним, что до новичка Формулы-1 Чеко три года выступал за Ред Булл.

Перес признал, что время в Ред Булл было тяжелым, но хорошим. А сейчас в Кадиллак он нашел себе новую мотивацию.

Мои последние шесть месяцев в Ред Булл были трудными во всех областях. Я правда чувствовал, что мне нужен перерыв. Я видел то, что нельзя было заметить со стороны. Многие вещи стали очевидны после моего ухода. Но мне также понравилось работать в Ред Булл. Я воспринимаю свое возвращение как возможность вновь участвовать в гонках и наслаждаться выступлениями за Кадиллак. С нетерпением жду нашего совместного путешествия. Думаю, все это многообещающе. Это долгосрочный проект, но я считаю, что он способен стать очень успешным. Меня мотивирует участие в нем. Относятся ли здесь по-другому к моей обратной связи? Определенно. Я вижу, каким образом развивается болид и как мы движемся в одном направлении – это помогает. И я чувствую, что моя обратная связь ценится гораздо больше

Ранее также сообщалось, что Феррари работает над новым двигателем.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!