Милан готовит трансфер итальянского форварда

Мойзе Кин может присоединится к "россонери".
Сегодня, 21:10       Автор: Андрей Безуглый
Мойзе Кин / Getty Images
Мойзе Кин / Getty Images

Милан готовится снова потратить много денег на нападающего, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Массимилиано Аллегри хотел бы видеть в своей команде Мойзе Кина, который хорошо знаком тренеру.

Итальянец проводит серый сезон (лишь 8 мячей), однако в первые две недели июля его отступные будут составлять 64 млн евро.

Милан не хотел платить столько, и уже сейчас налаживает контакт с Фиорентиной, надеясь сбить цену.

Если же трансфер Кина сорвется, "россонери" готовы рассматривать варианты с Серу Гирасси и Душаном Влаховичем.

Ранее также звезда Атлетико заявил о своем будущем.

