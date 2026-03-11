Милан готовит трансфер итальянского форварда

Мойзе Кин может присоединится к "россонери".

Милан готовится снова потратить много денег на нападающего, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Массимилиано Аллегри хотел бы видеть в своей команде Мойзе Кина, который хорошо знаком тренеру.

Итальянец проводит серый сезон (лишь 8 мячей), однако в первые две недели июля его отступные будут составлять 64 млн евро.

Милан не хотел платить столько, и уже сейчас налаживает контакт с Фиорентиной, надеясь сбить цену.

Если же трансфер Кина сорвется, "россонери" готовы рассматривать варианты с Серу Гирасси и Душаном Влаховичем.

