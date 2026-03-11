iSport.ua
Хавбек Реала побил рекорд легенды клуба

Тьяго Питарч дебютировал в плей-офф Лиги чемпионов.
Сегодня, 22:30       Автор: Андрей Безуглый
Тьяго Питарч / Getty Images
Тьяго Питарч / Getty Images

Полузащитник Реала Тьяго Питарч установило новый клубный рекорд.

Молодой хавбек дебютировал в Лиге чемпионов в матче против Манчестер Сити.

На момент дебюта Питарчу 18 лет и 220 дней, что делает его самым молодым игроком в истории Реала в плей-офф Лиги чемпионов.

Предыдущий рекорд принадлежал легендарному Раулю. Форвард сыграл против Ювентуса в 18 лет и 253 дня в 1996 году.

На момент написания новости счёт в матче 1:0 после гола Феде Вальверде.

Ранее также рекорд установил лидер Ливерпуля.

