iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Салах установил клубный рекорд Ливерпуля в Лиге чемпионов

Египетский вингер превзошел достижение экс-защитника "красных" Джейми Каррагера.
Сегодня, 14:12       Автор: Игорь Мищук
Мохамед Салах / Getty Images
Мохамед Салах / Getty Images

Ливерпуль накануне уступил в гостях Галатасараю со счетом 0:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Вингер мерсисайдцев Мохамед Салах вышел на игру в стартовом составе и был заменен на 60-й минуте, а этот поединок стал для него историческим.

Читай также: Галатасарай нанес поражение Ливерпулю в Лиге чемпионов

33-летний египетский вингер провел за "красных" свой 81-й матч в Лиге чемпионов без учета квалификации, что является клубным рекордом, сообщает Squawka.

По количеству сыгранных поединков в главном еврокубке Салах превзошел бывшего защитника Ливерпуля Джейми Каррагера, на счету которого осталось 80 матчей.

Отметим, что в 81 поединке в Лиге чемпионов за Ливерпуль Салах отличился 46 голами и 19 результативными передачами.

Ранее главный тренер Ливерпуля Арне Слот разобрал ошибки своей команды после матча с Галатасараем.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Джейми Каррагер Мохамед Салах

Статьи по теме

Слот разобрал ошибки Ливерпуля после матча с Галатасараем Слот разобрал ошибки Ливерпуля после матча с Галатасараем
Галатасарай нанес поражение Ливерпулю в Лиге чемпионов Галатасарай нанес поражение Ливерпулю в Лиге чемпионов
Ливерпуль потерял основного голкипера на первый матч с Галатасараем Ливерпуль потерял основного голкипера на первый матч с Галатасараем
Ливерпуль заключил новый долгосрочный контракт с ключевым хавбеком Ливерпуль заключил новый долгосрочный контракт с ключевым хавбеком

Видео

УАФ обнародовала записи переговоров арбитров в матчах Полесье - Динамо и Александрия - Шахтер
УАФ обнародовала записи переговоров арбитров в матчах Полесье - Динамо и Александрия - Шахтер

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Швеция выиграла женскую эстафету в Контиолахти, Легрейд стал лучшим в масс-старте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки в Контиолахти
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: Реал Мадрид, ПСЖ и Арсенал сыграют в Лиге чемпионов
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

Киберспорт17:13
NaVi вылетели с PGL Wallachia Season 7
Бокс16:59
Фьюри назвал единственный способ, которым он способен одолеть Усика
ЧМ-202616:32
Президент ФИФА озвучил позицию по поводу участия Ирана в ЧМ-2026
Бокс15:59
Шакур ответил на лестное признание от Усика, назвавшего его лидером P4P
ЧМ-202615:28
Иран исключил возможность своего участия в ЧМ-2026
Европа14:55
Гризманн сделал важное заявление о своем будущем в Атлетико
Европа14:49
Барселона готовит возвращение 19-летнего таланта
Бокс14:22
Усик назвал лучшего боксёра мира
Лига Чемпионов14:12
Салах установил клубный рекорд Ливерпуля в Лиге чемпионов
Мотоспорт13:51
Исполнительный директор MotoGP об Гран-при Катара на фоне конфликта на Ближнем Востоке
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK