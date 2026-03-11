Салах установил клубный рекорд Ливерпуля в Лиге чемпионов

Ливерпуль накануне уступил в гостях Галатасараю со счетом 0:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Вингер мерсисайдцев Мохамед Салах вышел на игру в стартовом составе и был заменен на 60-й минуте, а этот поединок стал для него историческим.

Читай также: Галатасарай нанес поражение Ливерпулю в Лиге чемпионов

33-летний египетский вингер провел за "красных" свой 81-й матч в Лиге чемпионов без учета квалификации, что является клубным рекордом, сообщает Squawka.

По количеству сыгранных поединков в главном еврокубке Салах превзошел бывшего защитника Ливерпуля Джейми Каррагера, на счету которого осталось 80 матчей.

Отметим, что в 81 поединке в Лиге чемпионов за Ливерпуль Салах отличился 46 голами и 19 результативными передачами.

Ранее главный тренер Ливерпуля Арне Слот разобрал ошибки своей команды после матча с Галатасараем.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!