Салах установил клубный рекорд Ливерпуля в Лиге чемпионов
Ливерпуль накануне уступил в гостях Галатасараю со счетом 0:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Вингер мерсисайдцев Мохамед Салах вышел на игру в стартовом составе и был заменен на 60-й минуте, а этот поединок стал для него историческим.
33-летний египетский вингер провел за "красных" свой 81-й матч в Лиге чемпионов без учета квалификации, что является клубным рекордом, сообщает Squawka.
По количеству сыгранных поединков в главном еврокубке Салах превзошел бывшего защитника Ливерпуля Джейми Каррагера, на счету которого осталось 80 матчей.
Отметим, что в 81 поединке в Лиге чемпионов за Ливерпуль Салах отличился 46 голами и 19 результативными передачами.
Ранее главный тренер Ливерпуля Арне Слот разобрал ошибки своей команды после матча с Галатасараем.
