Гризманн сделал важное заявление о своем будущем в Атлетико

Француз определился, где продолжит карьеру на фоне слухов о переезде в МЛС.
Сегодня, 14:55       Автор: Игорь Мищук
Антуан Гризманн / Getty Images
Антуан Гризманн / Getty Images

Нападающий Атлетико Антуан Гризманн заявил о намерении продолжить выступления за свою нынешнюю команду.

На фоне слухов о переезде в МЛС 34-летний француз отметил, что пока не собирается покидать стан "матрасников", поскольку у него еще есть цели в мадридском клубе.

Читай также: Атлетико разгромил Тоттенхэм и установил клубный рекорд в плей-офф ЛЧ

"Я очень счастлив здесь и получаю большое удовольствие. Моя цель - выйти в финал Лиги чемпионов и выиграть Кубок Испании с Атлетико, это моя мечта", - приводит слова Гризманна инсайдер Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Гризманн провел в составе Атлетико 40 матчей во всех турнирах, отличившись 13 голами и четырьмя результативными передачами.

Напомним, ранее над переходом Гризманна работал Орландо Сити из МЛС.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Антуан Гризманн

