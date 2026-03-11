Гризманн сделал важное заявление о своем будущем в Атлетико
Француз определился, где продолжит карьеру на фоне слухов о переезде в МЛС.
Нападающий Атлетико Антуан Гризманн заявил о намерении продолжить выступления за свою нынешнюю команду.
На фоне слухов о переезде в МЛС 34-летний француз отметил, что пока не собирается покидать стан "матрасников", поскольку у него еще есть цели в мадридском клубе.
Читай также: Атлетико разгромил Тоттенхэм и установил клубный рекорд в плей-офф ЛЧ
"Я очень счастлив здесь и получаю большое удовольствие. Моя цель - выйти в финал Лиги чемпионов и выиграть Кубок Испании с Атлетико, это моя мечта", - приводит слова Гризманна инсайдер Фабрицио Романо.
В нынешнем сезоне Гризманн провел в составе Атлетико 40 матчей во всех турнирах, отличившись 13 голами и четырьмя результативными передачами.
Напомним, ранее над переходом Гризманна работал Орландо Сити из МЛС.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!