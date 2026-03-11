iSport.ua
Президент ФИФА озвучил позицию по поводу участия Ирана в ЧМ-2026

Инфантино обсудил ситуацию с президентом США на фоне возможного отказа иранской сборной.
Сегодня, 16:32       Автор: Игорь Мищук
Джанни Инфантино / Getty Images
Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что президент США Дональд Трамп поддерживает участие иранской сборной в чемпионате мира-2026, несмотря на заявления о возможном бойкоте.

Руководитель Международной федерации футбола сообщил, что он обсудил с главой Соединенных Штатов подготовку к мировому первенству и ситуацию вокруг Ирана.

Читай также: Иран исключил возможность своего участия в ЧМ-2026

"Сегодня вечером я встретился с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить состояние подготовки к будущему чемпионату мира по футболу ФИФА, а также растущее волнение, ведь до начала турнира осталось всего 93 дня.

Мы также говорили о нынешней ситуации в Иране и о том, что иранская сборная квалифицировалась для участия в чемпионате мира ФИФА 2026. Во время обсуждения президент Трамп еще раз подчеркнул, что иранская команда, конечно же, приветствуется на турнире в Соединенных Штатах.

Всем нам сейчас, как никогда прежде, нужно такое событие, как чемпионат мира ФИФА, чтобы объединить людей, и я искренне благодарю президента Соединенных Штатов за его поддержку - это еще раз доказывает, что футбол объединяет мир", - написал Инфантино в Instagram.

Напомним, что на ЧМ-2026 сборная Ирана попала в группу G, где ее соперниками стали Бельгия, Египет и Новая Зеландия, а все матчи команда должна провести на территории США.

