Иран исключил возможность своего участия в ЧМ-2026

Министр спорта страны заявил о намерении отказаться от выступления на мировом первенстве.
Сегодня, 15:28       Автор: Игорь Мищук
Сборная Ирана / Getty Images
Сборная Ирана / Getty Images

Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил о невозможности участия сборной в чемпионате мира-2026.

Чиновник отметил, что военные действия и политическая ситуация не позволяют команде выступить на мировом первенстве, которое примут США, Канада и Мексика.

Читай также: ЧМ-2026: расписание матчей мундиаля

"После того как коррумпированное правительство убило нашего лидера, не существует никаких условий, при которых мы могли бы участвовать в чемпионате мира.

В свете враждебных действий против Ирана нам в течение восьми-девяти месяцев были навязаны две войны, и тысячи наших граждан погибли. По этой причине мы однозначно не имеем возможности участвовать при таких обстоятельствах", - приводит слова чиновника TV2.

При этом пока остается неизвестным, является ли заявление Доньямали окончательным решением об отказе от участия в чемпионате мира.

Напомним, что на ЧМ-2026 сборная Ирана попала в квартет G, где ее соперниками стали Бельгия, Египет и Новая Зеландия. Все свои матчи группового этапа иранцы должна провести на территории США.

