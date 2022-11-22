"Хорошо начали, но обязаны прибавлять": Саутгейт оценил старт Англии на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал разгромную победу со счетом 6:2 над Ираном в первом матче на чемпионате мира-2022 в Катаре.

Несмотря на убедительный результат, наставник англичан остался недоволен двумя пропущенными мячами и считает, что команда в дальнейшем должна улучшать свою игру.

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"Мне это немного надоело. Безусловно, стоит порадоваться тому, что мы выиграли с таким разгромным счетом, играли хорошо большую часть времени. Мы выглядели подготовленными и хотели быть именно такой командой.

Игроки хорошо справились, несмотря на множество остановок. Наши прессинг и перемещения были действительно хороши. Мне стоило бы порадоваться, но мы не должны пропускать два мяча.

В матче с США нам нужно сыграть еще лучше. Мы хорошо начали турнир, но обязаны прибавлять", - приводит слова Саутгейта BBC.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов матча Англия - Иран (6:2).