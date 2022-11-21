Англия - Иран 6:2 видео голов матча 21.11.2022 ЧМ-2022

В понедельник, 21 ноября, в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира сошлись сборные Англии и Ирана. Матч завершился разгромной победой представителя Туманного Альбиона со счетом 6:2.

Еще в первом тайме англичане отправили в ворота своего оппонента три мяча, постарались Джуд Беллингем, Букайо Сака и Рахим Стерлинг. После перерыва подопечные Гарета Саутгейта не остановились, забив столько же. Вновь отличился Сака, также дубль на свой счет записал Джек Грилиш.

У иранцев нашелся свой герой, забивший два гола. Им стал форвард Порту Мехди Тареми.

Обзор матча:

Англия – Иран 6:2

Голы: Беллингем, 35, Сака, 43, 63, Стерлинг, 45+1, Рашфорд, 71, Грилиш, 90 - Тареми, 66, 90+13 (пен.).

Англия: Пикфорд - Триппьер, Стоунз, Магуайр (Дайер, 70), Шоу - Райс, Беллингем - Сака (Рашфорд, 70), Маунт (Фоден, 70), Стерлинг (Грилиш, 70) - Кейн (Уилсон, 76) .

Иран: Бейраванд (Хуссейн Хоссейни, 19) — Пуралиганджи, Чешми (Канаани, 46), Маджид Хоссейни — Мохаррами, Нуроллахи, Карими (Езатолахи, 46), Хаджсафи, Мохаммади (Тораби, 63) — Джаханбакш (Голизадех, 46), Тареми.

Предупреждения: Джаханбакш, Пуралигандж.