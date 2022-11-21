Англия - Иран 6:2 обзор матча и результат игры 21.11.2022

Узнайте результат матча чемпионата мира 2022 года между Англией и Ираном на ISPORT.

Поединок первого тура чемпионата мира 2022 года между сборными Англии и Ирана стартовал сразу двумя интересными эпизодами. Во-первых, иранские футболисты не пели свой гимн, протестуя против власти. Во-вторых, уже на 8-й минуте голкипер иранской команды получил очень тяжелое повреждение и не смог продолжить матч.

До этого англичане успели провести несколько атак, но вынужденный перерыв на 10 минут выбил их из колеи. Тем не менее команда Гарета Саутгейта смогла вернуться. Харри Магуайр в первом тайме играл на очень серьезном уровне, имея несколько возможностей забить, а однажды он даже попал в перекладину.

На 35-й минуте Англия все же забила – Джуд Беллингем после подачи Люка Шоу головой отличился дебютным голом за сборную. Еще через несколько минут Магуайр отдал ассист, когда головой сбросил на Сака, а на первой из 14 добавленных минут Рахим Стерлинг также, как и младшие партнеры, забил свой первый гол на мундиалях.

Второй тайм начался спокойно, все понимали, что игра была сделана в первой половине. На 63-й минуте Букайо Сака забил свой второй мяч. Он получил снаряд в штрафной, долго подстраивался и в конце концов пробил точно по воротам.

Но буквально сразу Иран сумел забить гол престижа. Мехди Тареми получил мяч в штрафной и в одно касание пробил над Джорданом Пикфордом. Сразу после гола покинул поле Гарри Магуайр, получивший повреждение. Саутгейт произвел четыре замены и одна из них сработала моментально – Маркус Рашфорд забил пятый мяч Англии в этом матче.

На 90-й минуте англичане сбежали в контратаку, Каллум Уилсон ворвался в штрафную иранцев и отдал пас на игрока Манчестер Сити, который в два касания переправил мяч в сетку ворот.

Казалось, что ничего больше не произойдет, но арбитр добавил целых 10 минут. И за это время Иран сумел заработать пенальти - "постарался" Джон Стоунз. Тареми с "точки" не промахнулся, оформив дубль и установив окончательный счет встречи.

Обзор матча:

Статистика матча Англия - Иран 1-го тура чемпионата мира

Англия – Иран 6:2

Голы: Беллингем, 35, Сака, 43, 63, Стерлинг, 45+1, Рашфорд, 71, Грилиш, 90 - Тареми, 66, 90+13 (пен.).

Владение мячом: 78% - 22%

Удары (в створ): 14 (7) - 8 (3)

Атаки: 154 - 60

Англия: Пикфорд - Триппьер, Стоунз, Магуайр (Дайер, 70), Шоу - Райс, Беллингем - Сака (Рашфорд, 70), Маунт (Фоден, 70), Стерлинг (Грилиш, 70) - Кейн (Уилсон, 76) .

Запасные: Рамсдейл, Уокер, Грилиш, Хендерсон, Рашфорд, Поуп, Коуди, Александер-Арнольд, Фоден, Уайт, Уилсон, Галлахер.

Иран: Бейраванд (Хуссейн Хоссейни, 19) — Пуралиганджи, Чешми (Канаани, 46), Маджид Хоссейни — Мохаррами, Нуроллахи, Карими (Езатолахи, 46), Хаджсафи, Мохаммади (Тораби, 63) — Джаханбакш (Голизадех, 46), Тареми.

Предупреждения: Джаханбакш, Пуралиганджи