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Футбол

Экс-нападающий сборной Англии оказался в шестом дивизионе страны

Энди Керролл перешел в Дагенхэм энд Редбридж.
Вчера, 23:56       Автор: Василий Медвидь
Энди Керролл / Дагенхэм энд Рэдбридж
Энди Керролл / Дагенхэм энд Рэдбридж

Бывший нападающий сборной Англии Энди Керролл сменил клубную прописку.

36-летний футболист вернулся на родину, став игроком Дагенхэм энд Редбридж. Об этом сообщила пресс-служба клуба из шестого дивизиона Англии.

Керролл подписал контракт с новым коллективом на один год. Финансовые детали неизвестны.

Примечательно, что сегодня Дагенхэм энд Редбридж сменил владельцев. Клуб приобрел консорциум катарских инвесторов.

Напомним, ранее сообщалось, что английский топ-клуб хочет подписать звезду Реала.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: англия Энди Кэрролл

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