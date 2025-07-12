iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ливерпуль присоединился к борьбе за звезду, которая не нужна Реалу

Мерсисайдцы могут приобрести Родриго вместо Луиса Диаса.
Вчера, 22:59       Автор: Василий Медвидь

Английский Ливерпуль нашел потенциальную замену Луису Диасу.

Как сообщает AS, мерсисайдцы присоединились к борьбе за звезду Реала Родриго Гоэса. В услугах бразильца также заинтересован Арсенал.

Сумма потенциального трансфера может составить 90 млн евро. Гоэс не входит в планы «сливочных», в последних 4 матчах он ни разу не вышел в старте.

В прошлом сезоне Родриго провел 54 матча, забив 14 голов и отдав 11 ассистов.

Напомним, ранее сообщалось, что Ливерпуль вывел из обращения номер Жоты на всех уровнях клубной структуры.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Легенда испанского клуба продлил контракт с родным клубом Легенда испанского клуба продлил контракт с родным клубом
"Мой дом навсегда": Модрич трогательно попрощался с Реалом "Мой дом навсегда": Модрич трогательно попрощался с Реалом
Экс-нападающий сборной Англии оказался в шестом дивизионе страны Экс-нападающий сборной Англии оказался в шестом дивизионе страны
Южноамериканский клуб усилился лидером Полесья Южноамериканский клуб усилился лидером Полесья

Видео

Ударный почин: Шахтер устроил бразильское избиение Ильвесу на старте отбора Лиги Европы - видео голов
Ударный почин: Шахтер устроил бразильское избиение Ильвесу на старте отбора Лиги Европы - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ укрепил преимущество над конкурентами
просмотров
Футбол сегодня: Польша - Дания, Швеция - Германия на женском Евро
просмотров
Рейтинг ФИФА: Италия покинула топ-10, Украина потеряла одну позицию
просмотров

Последние новости

Европа00:14
Легенда испанского клуба продлил контракт с родным клубом
Вчера, 23:58
Европа23:58
"Мой дом навсегда": Модрич трогательно попрощался с Реалом
Европа23:56
Экс-нападающий сборной Англии оказался в шестом дивизионе страны
Украина23:32
Южноамериканский клуб усилился лидером Полесья
Европа22:59
Ливерпуль присоединился к борьбе за звезду, которая не нужна Реалу
Европа22:55
Лунин изменил мнение по поводу своего будущего в Реале
Европа22:34
Президент Спортинга сделал громкое заявление в отношении Дьокереша
Бокс22:08
"Турки этим занимается": Менеджер Фьюри подтвердил готовность устроить бой с Джошуа
Украина21:59
Туран: Если добьюсь успеха с Шахтером, то стану самым счастливым человеком в мире
Европа21:29
Звездный форвард проигнорировал начало предсезонных сборов своего клуба
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK