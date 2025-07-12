Ливерпуль присоединился к борьбе за звезду, которая не нужна Реалу

Английский Ливерпуль нашел потенциальную замену Луису Диасу.

Как сообщает AS, мерсисайдцы присоединились к борьбе за звезду Реала Родриго Гоэса. В услугах бразильца также заинтересован Арсенал.

Сумма потенциального трансфера может составить 90 млн евро. Гоэс не входит в планы «сливочных», в последних 4 матчах он ни разу не вышел в старте.

В прошлом сезоне Родриго провел 54 матча, забив 14 голов и отдав 11 ассистов.

Напомним, ранее сообщалось, что Ливерпуль вывел из обращения номер Жоты на всех уровнях клубной структуры.

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