Ливерпуль вывел из обращения номер Жоты
Клуб впервые оказывает подобную честь своему игроку.
Ливерпуль официально вывел номер Диогу Жоты.
Напомним, что португальский нападающий погиб вместе с братом в автокатастрофе 3 июля.
Ливерпуль впервые в собственной истории выведет чей-либо номер из обращения. Это решение затронет все команды клуба, включая женскую и детскую.
Это первый случай в истории Ливерпуля, когда такая честь оказана отдельному человеку. Это уникальная дань уважения этому поистине замечательному человеку. После вывода этого номера из обращения он будет увековечен и, следовательно, никогда не будет забыт.
Диогу пришел к нам в 2020 году, он выиграл для нас 20-й титул, он с честью, отличием и страстью носил 20-й номер. И останется для нас номером 20 навсегда
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