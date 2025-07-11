Ньюкасл переманил звезду Ноттингема
"Сороки" оформили громкий трансфер.
Английский Ньюкасл нашел усиление в Премьер-лиге. Команда Эдди Хау пополнилась нападающим Ноттингема Энтони Элангой, сообщает официальный сайт клуба.
Воспитанник МЮ заключил многолетний контракт с "сороками". Ньюкасл отдал за вингера ориентировочно 61,4 млн евро. С игровым номером в новой команде Эланга определится позже.
Швед камерунского происхождения стал вторым подписанием Ньюкасла этим летом. Ранее "сороки" бесплатно взяли испанского таланта Антоньито Кордеро. Эланга в прошлом сезоне сыграл все 38 матчей АПЛ (6 голов, 11 ассистов).
Тем временем Ноттингем пожаловался в АПЛ на Тоттенхэм из-за попытки подписать Моргана Гиббса-Уайта.
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