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Футбол

Ньюкасл переманил звезду Ноттингема

"Сороки" оформили громкий трансфер.
Вчера, 22:50       Автор: Антон Федорцив
Энтони Эланга / Getty Images
Энтони Эланга / Getty Images

Английский Ньюкасл нашел усиление в Премьер-лиге. Команда Эдди Хау пополнилась нападающим Ноттингема Энтони Элангой, сообщает официальный сайт клуба.

Воспитанник МЮ заключил многолетний контракт с "сороками". Ньюкасл отдал за вингера ориентировочно 61,4 млн евро. С игровым номером в новой команде Эланга определится позже.

Швед камерунского происхождения стал вторым подписанием Ньюкасла этим летом. Ранее "сороки" бесплатно взяли испанского таланта Антоньито Кордеро. Эланга в прошлом сезоне сыграл все 38 матчей АПЛ (6 голов, 11 ассистов).

Тем временем Ноттингем пожаловался в АПЛ на Тоттенхэм из-за попытки подписать Моргана Гиббса-Уайта.

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