Ноттингем пожаловался в АПЛ на Тоттенхэм из-за лидера команды
Английский Ноттингем разгневан попыткой лондонского Тоттенхэма подписать полузащитника Моргана Гиббса-Уайта. Форрест готов судиться с "шпорами", сообщает Sky Sports.
Тоттенхэм активировал клаусулу хавбека в размере 60 млн фунтов. Однако, "лесники" вышли из переговорного процесса. Менеджмент Ноттингема уверен, что лондонцы неправомерно узнали конфиденциальную сумму отступных.
Форест направил жалобу в Премьер-лигу. Параллельно "лесники" отправили официальное письмо Тоттенхэму с требованием прекратить общение с Гиббсом-Уайтом. Потенциальный трансфер как минимум отложат до выяснения обстоятельств АПЛ.
Напомним, накануне Тоттенхэм закрыл переход полузащитника Мохаммеда Кудуса.
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