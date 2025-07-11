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Футбол

Ноттингем пожаловался в АПЛ на Тоттенхэм из-за лидера команды

"Лесники" изучают возможность иска против столичного клуба.
Сегодня, 16:44       Автор: Антон Федорцив
Морган Гиббс-Уайт / Getty Images
Морган Гиббс-Уайт / Getty Images

Английский Ноттингем разгневан попыткой лондонского Тоттенхэма подписать полузащитника Моргана Гиббса-Уайта. Форрест готов судиться с "шпорами", сообщает Sky Sports.

Тоттенхэм активировал клаусулу хавбека в размере 60 млн фунтов. Однако, "лесники" вышли из переговорного процесса. Менеджмент Ноттингема уверен, что лондонцы неправомерно узнали конфиденциальную сумму отступных.

Форест направил жалобу в Премьер-лигу. Параллельно "лесники" отправили официальное письмо Тоттенхэму с требованием прекратить общение с Гиббсом-Уайтом. Потенциальный трансфер как минимум отложат до выяснения обстоятельств АПЛ.

Напомним, накануне Тоттенхэм закрыл переход полузащитника Мохаммеда Кудуса.

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