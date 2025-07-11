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Футбол

Тоттенхэм оформил трансфер лидера Вест Хэма

"Шпоры" серьезно усиливаются в межсезонье.
Сегодня, 00:49       Автор: Антон Федорцив
Мохаммед Кудус / ФК Тоттенхэм
Мохаммед Кудус / ФК Тоттенхэм

Полузащитник Мохаммед Кудус сменил клубную прописку в пределах британской столицы. Он перешел из Вест Хэма в Тоттенхэм, сообщает официальный сайт клуба.

Ганец стал очередным подписанием "шпор". Кудус обошелся лондонцам ориентировочно в 55 млн фунтов и заключил длительный контракт. В новой команде хавбек будет выступать под 20-м номером.

За Вест Хэм Кудус отыграл два сезона. В рядах "железяк" он провел 80 матчей во всех турнирах (19 голов, 13 ассистов). Ранее африканец выступал за амстердамский Аякс и датский Норшелланн.

Параллельно Тоттенхэм пытается утащить лидера Ноттингема из-под носа Манчестер Сити.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм Вест Хэм Мохаммед Кудус

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