Тоттенхэм оформил трансфер лидера Вест Хэма

Полузащитник Мохаммед Кудус сменил клубную прописку в пределах британской столицы. Он перешел из Вест Хэма в Тоттенхэм, сообщает официальный сайт клуба.

Ганец стал очередным подписанием "шпор". Кудус обошелся лондонцам ориентировочно в 55 млн фунтов и заключил длительный контракт. В новой команде хавбек будет выступать под 20-м номером.

За Вест Хэм Кудус отыграл два сезона. В рядах "железяк" он провел 80 матчей во всех турнирах (19 голов, 13 ассистов). Ранее африканец выступал за амстердамский Аякс и датский Норшелланн.

Параллельно Тоттенхэм пытается утащить лидера Ноттингема из-под носа Манчестер Сити.

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