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Футбол

Тоттенхэм собрался перехватить цель Манчестер Сити

"Шпоры" нацелились на лидера сенсации АПЛ.
Вчера, 20:59       Автор: Антон Федорцив
Морган Гиббс-Уайт / Getty Images
Морган Гиббс-Уайт / Getty Images

Полузащитник английского Ноттингем Форест Морган Гиббс-Уайт стал объектом пожеланий лондонского Тоттенгема и Манчестер Сити. Столичный клуб активировал клаусулу хавбека, утверждает инсайдер Фабрицио Романо в X.

"Шпоры" готовы отдать за Гиббса-Уайта требуемые "лесниками" 60 млн фунтов. В предстоящие 24 часа Тоттенхэм стремится устроить медобследование англичанина и закрыть трансфер. В то же время "горожане" лишь согласовали личные условия контракта.

В прошлом сезоне Гиббс-Уайт провел 34 поединка в Премьер-лиге, в которых забил 7 мячей и отдал 10 результативных передач. Осенью он дебютировал в рядах сборной Англии. Ранее хавбек выступал за Вулверхэмптон, Шеффилд Юнайтед и Суонси.

Тем временем лондонский Арсенал приобрел капитана Брентфорда Кристиана Нергора.

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