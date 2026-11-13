Манчестер Сити грозит исключение из АПЛ
Как сообщает Financial Times, апелляционное слушание по делу манчестерского клуба запланировано на середину декабря 2026 года. Решение ожидается уже после окончания года. Если апелляцию отклонят, следующим этапом станет отдельное разбирательство о наказании. Его проведение ожидается в 2027 году.
Согласно правилам АПЛ, комиссия может назначить клубу крупный денежный штраф, снять очки или применить другие спортивные наказания, включая рекомендацию об исключении из лиги.
Напомним, в феврале 2023 года АПЛ предъявила Манчестер Сити 115 обвинений в нарушении финансовых правил. Они касались девяти сезонов — с 2009/10 по 2017/18 годы.
29 сентября 2026 года Премьер-лига официально сообщила, что независимая комиссия признала доказанными серьезные финансовые нарушения со стороны клуба. В частности, речь идет об использовании фиктивных коммерческих соглашений для искусственного увеличения доходов и сокращения расходов, предоставлении недостоверной финансовой отчетности и нарушении лимитов расходов. Кроме того, комиссия подтвердила большинство обвинений в ненадлежащем сотрудничестве клуба с расследованием АПЛ.
По данным Financial Times, клуб был признан виновным по 114 из 115 пунктов обвинения. При этом Манчестер Сити не согласен с выводами комиссии и продолжает юридическое противостояние с руководством лиги.
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