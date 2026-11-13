Манчестер Сити грозит исключение из АПЛ

Если апелляция клуба по делу о нарушении финансовых правил окажется безуспешной, независимая комиссия Премьер-лиги отдельно рассмотрит вопрос о санкциях.

Как сообщает Financial Times, апелляционное слушание по делу манчестерского клуба запланировано на середину декабря 2026 года. Решение ожидается уже после окончания года. Если апелляцию отклонят, следующим этапом станет отдельное разбирательство о наказании. Его проведение ожидается в 2027 году.

Согласно правилам АПЛ, комиссия может назначить клубу крупный денежный штраф, снять очки или применить другие спортивные наказания, включая рекомендацию об исключении из лиги.

Напомним, в феврале 2023 года АПЛ предъявила Манчестер Сити 115 обвинений в нарушении финансовых правил. Они касались девяти сезонов — с 2009/10 по 2017/18 годы.

29 сентября 2026 года Премьер-лига официально сообщила, что независимая комиссия признала доказанными серьезные финансовые нарушения со стороны клуба. В частности, речь идет об использовании фиктивных коммерческих соглашений для искусственного увеличения доходов и сокращения расходов, предоставлении недостоверной финансовой отчетности и нарушении лимитов расходов. Кроме того, комиссия подтвердила большинство обвинений в ненадлежащем сотрудничестве клуба с расследованием АПЛ.

По данным Financial Times, клуб был признан виновным по 114 из 115 пунктов обвинения. При этом Манчестер Сити не согласен с выводами комиссии и продолжает юридическое противостояние с руководством лиги.

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