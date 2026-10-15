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Футбол

Реал совершил безумный камбек против Ромы, ПСЖ одолел в гостях Манчестер Сити

Команды устроили результативные противостояния Лиги чемпионов в Риме и Манчестере.
Сегодня, 00:12       Автор: Игорь Мищук
Реал обыграл Рому / Getty Images
Реал обыграл Рому / Getty Images

В среду, 14 октября, были сыграны матчи второго тура общего этапа Лиги чемпионов.

Мадридский Реал в гостевом поединке с Ромой уступал по ходу встречи в два мяча, однако под конец матча сумел забить трижды и вырвать победу со счетом 4:3.

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Команды обменялись голами в середине тайма, уйдя на перерыв при ничейном результате. Рома повела в матче на 20-й минуте усилиями Мартена Де Рона, который успешно пробил из-за пределов штрафной, однако спустя пять минут Килиан Мбаппе восстановил паритет, отличившись не без помощи рикошета.

Начало второй половины встречи осталось за хозяевами поля, которые сумели снова выйти вперед и увеличить разрыв в счете до двух мячей благодаря дублю Дониелла Малена. Сначала на 51-й минуте нидерландский форвард ворвался слева в штрафную и переиграл голкипера, а через шесть минут реализовал еще один выход один на один.

Комфортное преимущество Ромы сохранялось практически до конца матча, однако на 83-й минуте Карлос Эспи сократил отставание, сыграв на добивании после сейва голкипера. Еще две минуты Реалу потребовалось, чтобы счет сравнять усилиями Эндрика, который отличился ударом головой после подачи с углового. А на последней минуте основного времени мадридская команда и вовсе довела дело до победного камбека благодаря голу Антонио Рюдигера после еще одного углового.

Реал после двух туров Лиги чемпионов имеет в своем активе шесть очков. Рома сумел набрать только один балл.

Статистика матча Рома - Реал второго тура Лиги чемпионов

Рома - Реал 3:4

Голы: Де Рон, 20, Мален, 51, 57 - Мбаппе, 25, Эспи, 83, Эндрик, 85, Рюдигер, 90

Ожидаемые голы (xG): 1.43 - 1.83
Владение мячом: 54% - 46%
Удары: 14 - 16
Удары в створ: 7 - 8
Угловые: 5 - 9
Фолы: 15 - 8

Рома: Голлини - Манчини (Балерди, 63), Ндика, Эрмосо (Кулиеракис, 81) - Молина, Де Рон, Коне (Пизилли, 17), Франса - Суле (Пеллегрини, 62) - Дибала (Мора, 46), Мален.

Реал: Куртуа - Думфрис (Гюллер, 60), Рюдигер, Конате, Кукурелья (Каррерас, 77) - Вальверде, Чуамени (Силва, 70) - Диоманде (Эспи, 78), Беллингем, Винисиус (Эндрик, 59) - Мбаппе.

Предупреждения: Манчини, Франса, Пеллегрини - Каррерас.

Источник: Getty Images

ПСЖ в выездном матче с Манчестер Сити разобрался с соперником, одержав победу со счетом 4:2.

ПСЖ на данный момент с шестью очками возглавляет турнирную таблицу общего этапа Лиги чемпионов. Манчестер Сити имеет на своем счету три балла.

Статистика матча Манчестер Сити - ПСЖ второго тура Лиги чемпионов

Манчестер Сити - ПСЖ 2:4

Голы: Холанд, 53, 75 - Дуэ, 13, Дембеле, 15, Витинья, 32, Аклиуш, 62

На 90-й минуте Торрес не реализовал пенальти (вратарь)

Ожидаемые голы (xG): 2.57 - 1.83
Владение мячом: 54% - 46%
Удары: 27 - 15
Удары в створ: 9 - 10
Угловые: 11 - 2
Фолы: 10 - 11

Манчестер Сити: Доннарумма - Хусанов, Диаш (Нунес, 46), Гейи, Гвардиол - Андерсон, Фернандес (О'Райли, 90) - Семеньо, Шерки (Буадди, 46), Доку (Ндиае, 46) - Холланд.

ПСЖ: Сафонов - Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш - Заир-Эмери, Витинья, Руис - Аклиуш (Невеш, 76), Дембеле (Торрес, 76), Дуэ (Кварацхелия, 66).

Предупреждения: Сэменьо - Заир-Эмери.

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